Gia tộc ở Trung Quốc phá lời nguyền ‘tam đại’, đi ngược lại câu nói ‘phú bất quá tam’

Trong xã hội Trung Hoa, câu nói “phú bất quá tam” (không ai giàu quá ba đời) từ lâu được xem là “lời nguyền” treo lơ lửng trên mọi dòng họ tài phiệt. Nhưng gia tộc họ Dung đã chứng minh điều ngược lại.

Từ cuối thế kỷ XIX đến nay, suốt 3 thế hệ liên tiếp, họ không chỉ giữ ngôi vị giàu có bậc nhất mà còn kiến tạo một đế chế công nghiệp - tài chính lẫy lừng, để lại dấu ấn trong lịch sử kinh tế hiện đại Trung Quốc.

Người mở đường cho sự hưng thịnh là Dung Hy Thái. Vốn là một thương nhân xuất thân bình thường ở thành phố Thái Thương (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), ông bắt đầu sự nghiệp từ nghề cầm đồ. Nhưng thay vì dừng lại ở lợi nhuận nhỏ lẻ, Hy Thái nhìn ra con đường rộng lớn hơn: ngân hàng.

Các thành viên tiêu biểu của gia tộc họ Dung qua nhiều thế hệ: Dung Tông Kinh (trên cùng), Dung Đức Thịnh (bên trái), Dung Nghị Nhân (bên phải), Dung Trí Kiện (bên dưới). Ảnh: Baidu

Năm 1896, ông lập Ngân hàng Quang Sinh tại Thượng Hải, trung tâm thương mại sôi động nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Ông đưa hai con trai là Dung Tông Kinh và Dung Đức Thịnh tham gia điều hành. Đây chính là bước ngoặt biến một gia đình buôn bán thành dòng họ tài chính.

Đế chế bột mì và sợi bông

Chỉ 3 năm sau, vào 1899, bước ngoặt lớn hơn xuất hiện. Tại bến cảng, Dung Đức Thịnh nhìn thấy những đống bột mì ngoại quốc chất cao như núi. Ông chợt hiểu: mỗi bao bột mì nhập khẩu chính là một phần tiền của người Trung Quốc rơi vào tay người ngoài.