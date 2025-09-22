Gia tộc hiếm có ở Việt Nam có 3 đời nghệ sĩ đều lập kỷ lục về nghệ thuật

Ở vùng đất xứ Đoài giàu trầm tích văn hóa, có một gia đình mà 3 thế hệ đều để lại dấu ấn lớn lao với nghệ thuật Việt Nam. Đó là họa sĩ, Nghệ nhân Nhân dân Chu Mạnh Chấn - người thổi hồn ký ức làng quê Bắc Bộ vào tranh sơn mài, NSƯT Chu Lượng - nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, nghệ sĩ đã đưa múa rối nước Việt Nam ra thế giới và họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang (Chu Quang) - người vừa tạo nên kỷ lục Guinness Thế giới với tác phẩm tranh sơn mài liền khối Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Nghệ nhân Nhân dân Chu Mạnh Chấn - người thầy của các làng nghề Bắc Bộ

Nghệ nhân Nhân dân Chu Mạnh Chấn.

Người khởi mạch nguồn sáng tạo là họa sĩ, Nghệ nhân Nhân dân Chu Mạnh Chấn. Sinh năm 1932 tại Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội), mồ côi cha mẹ từ tuổi thiếu niên, tưởng chừng Chu Mạnh Chấn phải gác lại ước mơ cầm cọ. Nhưng chính niềm say mê cái đẹp đã dẫn ông đến Trường Mỹ nghệ Quốc gia, nơi Chu Mạnh Chấn học nghề sơn mài với những bậc thầy lớn. Từ đó, suốt cả đời, ông vừa dạy, vừa sáng tác, trở thành "người thầy của các làng nghề Bắc Bộ", dạy rất nhiều nghề khác: từ sơn mài, điêu khắc, thêu, làm tranh, chạm bạc...

Năm 2021, ở tuổi 89, Nghệ nhân Nhân dân Chu Mạnh Chấn khiến giới mỹ thuật ngạc nhiên khi tổ chức triển lãm Miền ký ức, trưng bày 28 tác phẩm như một hành trình lưu giữ cái đẹp đang phôi phai của làng quê Việt. Tranh của ông, có những ngôi đình đá ong, cây cầu cổ nay chỉ còn trong ký ức, có mùa gặt Ba Trại, chợ Bắc Hà, có cả chùa Thầy, chùa Hương, xứ Đoài mênh mang…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng gọi ông là "người đi xuyên thời gian để phục dựng lại những vẻ đẹp đã bị lãng quên". Và quả đúng vậy, từng nét cọ của ông là sự níu giữ, là khát vọng gửi gắm đến hậu thế: trách nhiệm hôm nay với cái đẹp hôm qua.