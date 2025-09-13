Gia tộc 21 đời thịnh vượng và chiến lược kinh doanh bền vững

Đầu năm 2025, tại Nhà hát Carnegie Hall (New York), một người đàn ông gốc Á với mái tóc bạc trắng gây chú ý khi tuyên bố tặng 40 triệu USD (hơn 1.050 tỷ đồng) cho Dàn nhạc Giao hưởng New York, trở thành khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử hơn 180 năm của dàn nhạc.

Trước đó, ông từng chi 125 triệu USD (hơn 3.283 tỷ đồng) giúp các bảo tàng nghệ thuật vượt qua khó khăn tài chính và quyên tặng thêm 40 triệu USD cho nhiều trường đại học cùng các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.

Người đàn ông đó chính là Đường Lưu Thiên - hậu duệ đời thứ 21 của gia tộc họ Đường, một dòng họ nổi tiếng Trung Quốc với truyền thống kinh doanh và giáo dục tinh hoa kéo dài hơn 2 thế kỷ.

Đường Lưu Thiên - hậu duệ đời thứ 21 của gia tộc họ Đường, nổi bật với truyền thống thịnh vượng và chiến lược kinh doanh bền vững. Ảnh: Baidu

Sinh năm 1938 tại Thượng Hải, ông lớn lên trong sự giàu sang của gia tộc nhưng lại chọn con đường riêng: thay vì nối nghiệp dệt may truyền thống, ông hướng đến tài chính quốc tế và đầu tư toàn cầu.

Từ dệt may truyền thống đến tài chính hiện đại