Giá tiền ảo Pi Network lao dốc, sàn liên tục báo lỗi, 'Pi thủ' vỡ mộng

Trên thế giới, Ben Zhou - CEO của sàn giao dịch Bybit, cũng đưa ra lời cảnh báo về tính hợp pháp của Pi, thậm chí còn gọi đây là "một trò lừa đảo", vài ngày trước, ông cũng công khai từ chối niêm yết Pi Network trên Bybit.

Trong bài đăng trên X, ông chia sẻ, phía Trung Quốc đã từng cảnh báo Pi Network là một mô hình lừa đảo, nhắm vào người cao tuổi, gây nguy cơ mất dữ liệu cá nhân và tiền lương hưu vào năm 2023.

Theo đường link ông Zhou chia sẻ, cảnh sát thành phố Vô Tích tập hợp một số trường hợp điển hình về người già Trung Quốc tải về ứng dụng Pi Network theo "lời mời" của người khác, cung cấp giấy tờ tùy thân quan trọng, thậm chí dẫn dụ gặp gỡ "đầu tư" nhưng thực chất lừa đảo.

"Tội phạm dùng chiêu trò 'miễn phí' và 'quà tặng' để thu hút người ham lợi nhuận tải xuống phần mềm, tạo niềm tin bằng cách nói người chơi không đầu tư vốn, tặng họ một lượng nhỏ 'tiền Pi". Sau đó, chúng khuyến khích mở rộng bằng cách thưởng cho những ai lôi kéo thêm người tham gia, bán lại thông tin cá nhân của người dùng và lừa đảo tiền của nạn nhân", bài viết dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát Vô Tích năm 2023.

Cũng trong bài viết, ông Zhou một lần nữa khẳng định sàn Bybit chưa từng đưa ra yêu cầu nào đối với đội ngũ Pi Network và cũng không niêm yết tiền ảo này. Trước đó, một số thông tin cho rằng sàn của ông không vượt qua Xác thực danh tính doanh nghiệp (KYB) mà Pi Network đưa ra nên không thể niêm yết token.

"Nếu dự án hợp pháp và thẳng thắn, họ nên đứng ra minh bạch các báo cáo để mọi người hiểu. Nhưng thay vào đó, họ lại chọn bịa đặt và thực hiện những cuộc tấn công vô căn cứ. Tôi vẫn nghĩ họ là kẻ lừa đảo, Bybit sẽ không niêm yết các vụ lừa đảo", ông Zhou nhấn mạnh.

Cuối tháng 6/2023, Bộ Công an đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi. Theo đại diện Bộ, các hoạt động liên quan đến Pi tại Việt Nam có dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân, đa cấp, do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.