Giả thuyết về 3 teaser của Lisa BLACKPINK nguyên tố lửa, khí và nước?

Your browser does not support the video tag. Với teaser thứ 3, màn đu dây của Lisa khi phía dưới là một hồ nước đã khiến các fan nghĩ ngay đến nguyên tố mà nữ idol muốn nhắc đến

Nếu như tổng hợp 3 teaser của Lisa lại sẽ dễ dàng nhận ra những hiệu ứng hay hiện tượng được tạo ra trong bối cảnh video có một sự liên quan mật thiết đến các nguyên tố lửa, khí và nước. Chỉ là trùng hợp hay có thuyết âm mưu ẩn chứa thông điệp nào đó?

Trong teaser đầu tiên, Lisa đã có sự xuất hiện đầy mạnh mẽ với những tia sét màu hồng sáng lên 3 lần trong clip. Nhiều người đã cho rằng, những tia sét có ý nghĩa như đang tạo lửa xung quanh Lisa.

Your browser does not support the video tag.

Teaser đầu tiên của Lisa đã có sự xuất hiện ở những tia sét màu hồng sáng lên 3 lần trong clip

Tiếp tục thả "hint" trong đoạn phim giới thiệu thứ 2 vào ngày 31/8, Lisa với mái tóc đen dài cá tính, đứng giữa không gian mờ ảo ngập tràn khói tựa như những màn sương bay. Chính những dấu hiệu này đã khiến người hâm mộ liên tưởng ngay đến các nguyên tố khí.