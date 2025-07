Giá thuê đất tăng đột biến, HoREA kiến nghị hạ tỷ lệ tính giá thuê

Quy định này áp dụng cho trường hợp Nhà nước cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết định cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất. Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền thuê đất.

Công thức tính giá thuê đất sẽ là: Giá thuê = tỷ lệ phần trăm tính đơn giá (x) giá đất theo bảng giá điều chỉnh.

Dù quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đã giảm xuống khá sâu so với quy định cũ, nhưng do bảng giá đất điều chỉnh tăng mạnh so với giá cũ nên giá thuê đất trả tiền hàng năm vẫn tăng cao.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, cơ quan soạn thảo cũng đánh giá xét tổng thể nền kinh tế Thành phố, đơn giá thuê đất có ảnh hưởng hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do vậy, cơ quan soạn thảo đã xây dựng tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, trong đó đơn giá thuê đất trung bình khu vực trung tâm và nội thành thành phố tăng không quá 25% so với đơn giá thuê đất tính theo quy định cũ, phù hợp với mức tăng của Bảng giá đất, phản ánh đúng giá thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của người thuê đất và của nhà nước.

Ngoài nội dung trên, HoREA đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành rà soát, trình Thường trực UBND và HĐND Thành phố thông qua danh mục 371 khu đất với hơn 2.000 ha trên địa bàn TP.HCM (cũ) để đăng ký thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.



Danh mục này gồm 121 dự án đang có quyền sử dụng đất, 73 dự án đang có hoặc dự kiến nhận đất, 159 dự án dự kiến nhận đất, 14 dự án thuộc diện di dời và 4 dự án ô nhiễm hoặc không phù hợp quy hoạch.



Tại Bình Dương (cũ), có thêm 245 khu đất với tổng diện tích 1.592 ha đăng ký thực hiện dự án thí điểm, mới đạt gần 50% chỉ tiêu đất ở giai đoạn 2021-2030.



HoREA nhìn nhận việc sớm triển khai sẽ tăng nguồn cung nhà ở, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và kéo giảm giá nhà.