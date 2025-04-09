Gia thế thật sự của bé gái 7 tuổi hát cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Bố làm ngành tóc hơn 10 năm, mẹ là diễn viên múa

Bé Hà Thủy Tiên những ngày qua được công chúng cực kỳ quan tâm khi có màn biểu diễn xuất sắc cùng ca sĩ Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9. Mới 7 tuổi nhưng em đã tự tin cất cao giọng hát mở đầu với lời hát được trích trong "Quốc ca", mở đầu cho ca khúc "Giai điệu tự hào" do Mỹ Tâm thể hiện. Những video về phần trình diễn của Hà Thủy Tiên và Mỹ Tâm nhanh chóng trở nên viral khắp mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều người rất quan tâm đến bé gái 7 tuổi có vinh dự lớn được hát trong đại lễ A80 này là ai, thân thế ra sao?

Bé Hà Thủy Tiên và Mỹ Tâm trình diễn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. Ảnh: Chụp màn hình

Phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện nhanh với bố mẹ của bé ngay sau 1 ngày sự kiện diễn ra. Cũng như những người mẹ khác, chị tranh thủ khoe những hình ảnh của bé ở đời thực. Chị cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự khôn lớn, chững chạc mà vẫn ngây thơ đúng tuổi của con mỗi ngày.

Được biết, mẹ bé Hà Thủy Tiên là một diễn viên múa có thâm niên. Theo anh Hà Văn Bạo – bố bé Hà Thủy Tiên – tiết lộ, nếu vợ không bị ốm thì 2 mẹ con sẽ cùng phục vụ cho đại lễ A80. Rất tiếc, chị bị ốm nên không tham gia biểu diễn trong dịp trọng đại này. Về phần mình, anh Hà Văn Bạo cho biết anh làm nghề làm tóc đã hơn 10 năm. Gia đình không có gia thế lớn như những gì mạng xã hội đồn đoán. Anh Bạo tâm sự gia đình hoàn cảnh bình thường như bao người, 2 vợ chồng chăm chỉ làm lụng nuôi 2 con khôn lớn.