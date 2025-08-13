Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Để có được khí chất này, nhiều người cho rằng nền tảng gia đình là điều quan trọng. Bố mẹ của hoa hậu Bảo Ngọc đều là bác sĩ. Cụ thể, bố của người đẹp gốc Cần Thơ là ông Lê Văn Công - đại tá, bác sĩ chuyên khoa II - hiện là Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121 và mẹ - bà Nguyễn Thị Thu Hài cũng là bác sĩ.

Fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ "làm nên chuyện" tại Miss World bởi lâu nay cô được mệnh danh "Người đẹp tri thức" nhờ hình ảnh kết hợp giữa vẻ đẹp và trí tuệ sắc bén.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, Cần Thơ) có chiều cao ấn tượng 1m86, chỉ số hình thể 87-63-98cm và đôi chân dài kỷ lục 1m23. Sau 3 năm đăng quang danh hiệu quốc tế Miss Intercontinental, sắp tới Bảo Ngọc tiếp tục là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73.

Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Bảo Ngọc từng tâm sự: "Từ nhỏ ba mẹ luôn dạy tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình, không được dựa dẫm vào người khác. Thêm vào đó, công việc của ba mẹ là bác sĩ nên việc tôi tự lập từ sớm, tự làm nhiều việc, thậm chí còn chăm sóc em nhỏ và nấu ăn. Đó là chuyện đương nhiên.

Đến khi rời nhà đi học đại học, tôi cũng chỉ một mình lên Sài Gòn, dần dần học cách thích nghi với môi trường mới, xây dựng thêm sự tự lập cho mình. Chính vì thế, khi dự thi trong nước hay quốc tế (Miss Intercontinental 2022) tôi cũng xác định rất rõ ràng sẽ không có sự giúp đỡ, hậu thuẫn quá nhiều; sự chủ động là điều đương nhiên".

Nói về ba mình - đại tá, bác sĩ chuyên khoa II của Bệnh viện Quân y 121, Bảo Ngọc cho biết: "Ông là một bác sĩ quân y không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn năng nổ, chủ động sáng tạo, đam mê hết mình với công việc. Những gì ông làm giúp tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, chúng ta cần dành hết tâm huyết cho những điều mình yêu thích để đạt được mục tiêu lớn hơn, bao gồm cả việc đóng góp tích cực cho xã hội.

Điều lớn nhất tôi học được từ cha là tinh thần phụng sự, đóng góp vì cái chung. Cái chung ở đây là lợi ích của cộng đồng, của tập thể đặt lên trên lợi ích cá nhân. Đó cũng là lý tưởng tôi theo đuổi trong công tác xã hội và biến đổi khí hậu vì muốn đóng góp cho hành tinh và cuộc sống tốt đẹp hơn".