Gia thế hiển hách nhất showbiz và lời trăng trối của diễn viên Hứa Thiệu Hùng

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng rạng sáng 28/10 trong vòng tay của bạn bè, người thân. Sự ra đi của ông khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc thương.

Diễn viên Hứa Thiệu Hùng.

Diễn viên qua đời chỉ chưa đầy 1 ngày trở bệnh nặng. Ông nhanh chóng rơi vào hôn mê và được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa, ông qua đời vì ung thư dẫn tới suy đa tạng.

Tang lễ của Hứa Thiệu Hùng dự kiến được tổ chức riêng tư tại Singapore, gồm gia đình và những người bạn thân thiết dự.

Gia thế hiển hách bậc nhất showbiz Hoa ngữ

Hứa Thiệu Hùng vốn có gia thế hiển hách bậc nhất trong giới showbiz Hoa ngữ. Ông sinh năm 1948 trong một gia đình quyền quý ở Quảng Đông (Trung Quốc). Nam diễn viên là hậu duệ của dòng họ Hứa, được mệnh danh là "gia tộc số một của Quảng Châu hiện đại".

Gia đình tỷ phú Hứa Tấn Hanh (ông xã Lý Gia Hân) ở Hong Kong cũng là họ hàng của Hứa Thiệu Hùng.