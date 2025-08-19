Gia thế của cô gái Lào xinh đẹp, nổi tiếng nhất ở Việt Nam hiện tại

Maysaa (SN 2001, Lào) qua Việt Nam du học từ năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, năm 2024, hot girl Lào trúng học bổng toàn phần thạc sĩ, chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Maysaa Bouavone Phanthaboouasy sinh tại tỉnh Luang Prabang, từ nhỏ đã được nghe ông bà kể chuyện về những người bộ đội Việt Nam giúp quân đội Lào đánh Mỹ, tình yêu Việt Nam trong cô đã bắt đầu nảy nở. Khi người anh họ được học bổng sang Việt Nam du học, mỗi lần về nước, những câu chuyện về Việt Nam với sự phát triển và văn hóa đa dạng khiến sự háo hức của cô bé tăng lên gấp bội. Trong hình dung của Maysaa khi đó, người Việt rất tốt bụng và khoan dung, đặc biệt yêu quý và luôn giúp đỡ người Lào. Năm lớp 12, Maysaa đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi về ASEAN và nhận được học bổng đại học ở Việt Nam. Trong nhiều lựa chọn, cô đã chọn khoa Tài chính-ngân hàng Đại học Công nghiệp Quảng Ninh vì "Lào không có biển nên muốn đến Quảng Ninh xem biển thế nào". Những ngày du học, Maysaa cố gắng học tiếng Việt chăm chỉ. Cô còn sử dụng tiếng Việt lập kênh Tiktok chia sẻ về văn hóa, con người và phong tục của cả hai đất nước. Để thể hiện tình yêu của mình với mảnh đất đang sinh sống và học tập, trong đầu trang, cô luôn để dòng chữ "Cô bé Lào yêu Việt Nam", theo Vnexpress. Hiện cô gái Lào đã trở thành một Tiktoker nổi tiếng với gần một triệu lượt theo dõi với 20 triệu lượt yêu thích. Maysaa tự nhận mình là "người Việt chính hiệu" sau hơn bốn năm sinh sống tại đây bởi đã thành thạo mọi phong tục, tập quán sinh hoạt. Với sức ảnh hưởng của mình, tháng 5/2024, Maysaa nhận được lời mời từ Cục thông tin đối ngoại tham gia khai trương Trung tâm báo chí nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. "Lúc đó, mình đặt không được xe. May mắn thế nào được một người dân cho đi nhờ. Lúc đến Điện Biên, vì đông người đến quá nên khách sạn cũng đã hết phòng. Mình lại tiếp tục gặp may khi được một chị giáo viên cho ở nhờ nhà. Chị ấy còn rất nhiệt tình, dễ thương, sợ mình ngại nên hỏi han và dặn dò rất nhiều. Điều đó khiến mình rất xúc động", Maysaa kể về chuyến đi Điện Biên Phủ đáng nhớ hồi tháng 5/2024. Tháng /2024, Maysaa đã một mình chạy xe máy 2 tiếng từ Quảng Ninh lên Hà Nội, xếp hàng 10 tiếng chờ vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tháng tư năm nay, Maysaa cũng vào TPHCM để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Kể về hoàn cảnh gia đình, Maysaa phủ nhận chuyện gia đình giàu có. Cô nói: “Mình xuất thân trong một gia đình thuần nông. Lúc còn trẻ, bố mình làm phụ xe bus. Sau nhiều năm tích cóp gia đình mình hiện tại có 3 chiếc xe riêng, trong đó có hai chiếc xe cứu hộ giao thông và một chiếc xe hơi riêng cho gia đình sử dụng”. Theo Người đưa tin, Sau hơn 5 năm học tập và sinh sống ở Việt Nam, Maysaa tự nhận đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô học được nhiều thứ như cách làm việc, cách giao tiếp, thấy được nhiều kiểu người trong xã hội,... Tình yêu của Maysaa với Việt Nam lớn đến mức chính bố mẹ cô cũng tò mò muốn tìm hiểu đất nước này. Và rồi chính họ cũng đã phải lòng Việt Nam khi lần đầu đến Quảng Ninh, tháng 8/2024 khi dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái. "Giờ tôi mới hiểu vì sao Maysaa coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Chỉ cần nói là người Lào, đi đâu người Việt Nam cũng ưu tiên giúp đỡ và đối xử như anh em hay người thân trong nhà", bà Phone, 49 tuổi, mẹ Maysaa chia sẻ với Vnexpress. Hiện tại, Maysaa đang học thạc sĩ, chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô vẫn tiếp tục làm các video ngắn, giới thiệu về vẻ đẹp của Việt Nam, Lào và tình hữu nghị giữa 2 nước. "Tôi thường nói với mọi người trái tim tôi có hai phần, một cho đất nước mình, một cho Việt Nam. Tôi luôn tin bản thân đã chọn đúng nơi để học tập và yêu thương", cô gái Lào nói.