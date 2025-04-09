Giá tăng mạnh từng ngày, Việt Nam còn bao nhiêu ‘vàng đen’ để xuất khẩu?

Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 8 vừa qua, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 21.000 tấn hạt tiêu, thu về 126,8 triệu USD.

Lũy kế đến hết tháng 8/2025, nước ta đã xuất khẩu 165.700 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt 1,12 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hạt tiêu xuất khẩu tuy giảm 9,8% nhưng giá trị tăng 26,9%

Giá xuất khẩu bình quân loại hạt được ví như “vàng đen” này trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 6.739,7 USD/tấn, tăng mạnh 40,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 25,1%, 8,3% và 6,6%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu trong 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Mỹ tăng 20,5%, thị trường Đức tăng 43,3% và thị trường Ấn Độ tăng 68,5%.