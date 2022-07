Giá tăng chóng mặt: Vừa ra đến chợ đã hết sạch tiền

Tại chợ Thành Công (quận Đống Đa), giá thịt heo đang neo ở mức cao 90.000 - 130.000 đồng/kg, đắt nhất là sườn non giá 145.000 - 150.000 đồng/kg. Thịt gà công nghiệp khoảng 55.000 - 80.000 đồng/kg. Các loại rau xanh vẫn đang phổ biến ở mức 18.000 - 25.000 đồng/kg. Chẳng hạn như rau bắp cải đang có giá khoảng 20.000 đồng/kg, đắt hơn khoảng 5.000 đồng/kg so với hồi đầu năm.

Một tiểu thương bán thịt bò tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Thông thường thịt bò vẫn là loại thực phẩm giữ mức giá cao top đầu trong chợ. Với giá trung bình là gấp đôi thịt heo. Người tiêu dùng cũng ít ăn thịt bò hơn so với thịt heo và các loại thịt khác. Do đó phản thịt bò thường rất nhỏ bé so với phản thịt heo".