Giá sầu riêng ‘chạm đáy’ ở chợ Hà Nội, có loại chỉ còn 35.000 đồng/kg

So với cùng kỳ năm ngoái, giá sầu riêng tại Hà Nội đã giảm mạnh khoảng 60%. Nếu tháng 8/2024, chị Thủy bán sầu riêng Monthong với giá 90.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 35.000 đồng/kg cho khách mua sỉ, 40.000 đồng/kg cho khách mua lẻ.

Chị cho biết, mấy năm trước sầu riêng không những đắt đỏ mà còn khan hiếm. Hàng chị nhập về bán cũng đều là loại 2, loại 3. Hàng tuyển, hàng loại 1 được vựa gom mua xuất khẩu hết sang Trung Quốc. Thậm chí, vào vụ nghịch chị còn không nhập được hàng.

Năm nay, nguồn cung dồi dào, hàng về nhiều muốn nhập loại nào cũng có. Giá sầu riêng còn giảm theo ngày do đang vào vụ thu hoạch rộ ở Tây Nguyên.

Nhiều cửa hàng trái cây online ở Hà Nội rao bán sầu riêng với giá siêu rẻ. Ảnh: Nguyễn Huế

Như chuyến sầu riêng 3,5 tấn mới về giá chỉ từ 40.000-45.000 đồng/kg. Bán được chưa đầy một ngày thì trời Hà Nội đổ mưa như trút. Từ tối qua đến nay, chị liên tục phải đăng tin lên mạng xã hội rao bán sầu riêng với giá 35.000-40.000 đồng/kg.