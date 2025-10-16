Giá rau xanh ‘leo thang’ sau bão: Người bán lo ế, người mua xót tiền

Hai tuần vừa qua, do ảnh hưởng liên tiếp từ hai cơn bão số 10 và 11, nhiều khu vực tại Hà Nội ngập úng nặng nề. Không chỉ giao thông, sinh hoạt bị ảnh hưởng, mà nguồn cung rau xanh từ ngoại thành cũng sụt giảm mạnh.

Do đó, giá hầu hết các loại rau xanh đều tăng gấp đôi so với trước. Ghi nhận tại chợ Nghĩa Tân, Dịch Vọng, các chợ cóc, chợ tạm... cho thấy, sau mưa lụt, giá rau xanh tăng chóng mặt, trong khi mặt hàng củ quả ít biến động.

Đơn cử, rau muống từ 10.000-13.000 đồng/bó nay lên 20.000-25.000 đồng; rau cải ngồng, cải thìa tăng từ 25.000 lên 35.000-40.000 đồng/bó...