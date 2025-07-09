Gia phi của 'Như Ý truyện' được vinh danh tại LHP Venice 2025

"Gia phi" Tân Chỉ Lôi hạnh phúc với chiến thắng
LHP Venice 2025 bế mạc tối 6-9 (giờ địa phương), Tân Chỉ Lôi được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn Mỹ Vân trong phim "The Sun Rises on Us All".
Chiến thắng này mang lại cho Tân Chỉ Lôi sự công nhận lớn đầu tiên ngoài quốc tế sau khi đã chinh phục khán giả Trung Quốc với nhiều vai diễn. Cô rất xúc động, cho biết mọi thứ như một giấc mơ.
"Hãy nhìn xem, cuối cùng, ngày nay tôi đã ở đây, được đứng trên sân khấu đẳng cấp thế giới này, cạnh tranh với nhiều nghệ sĩ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới và nhận được giải thưởng. Tôi tự hào về bản thân mình" – Tân Chỉ Lôi thổ lộ.
Cô nói thêm với mọi cô gái rằng chỉ cần có ước mơ, mạnh dạn thực hiện thì biết đâu một ngày nào đó ước mơ thành hiện thực. Minh tinh gửi lời cảm ơn đến gia đình, nhất là mẹ của mình cũng như ê-kíp phim.
Tân Chỉ Lôi là nữ diễn viên thứ ba của Trung Quốc giành được giải thưởng sau Củng Lợi với phim "Thu Cúc đi kiện" và Diệp Đức Nhàn với phim "Đào Tỷ".
Tân Chỉ Lôi và hành trình đi đến giải thưởng quốc tế
Tân Chỉ Lôi sinh năm 1986, cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, chuyên ngành diễn xuất. Năm 2011, cô chính thức ra mắt với vai Tố Tố trong phim "Họa bì". Sau đó, cô tham gia nhiều phim điện ảnh: "Một lòng yêu anh", "Trường Giang đồ", "Tú xuân đao 2: Chiến trường tu la", "Bạn gái tôi là người máy", "Đội cứu hộ trên không",… Trong đó, phim "Trường Giang đồ" từng được tham gia tranh giải tại LHP Berlin lần thứ 66.
Về truyền hình, Tân Chỉ Lôi tham gia các phim: "Hoa Tư Dẫn chi tuyệt ái chi thành", "Socola hạnh phúc", "Luyến ái tiên sinh", "Đấu phá thương khung", "Như Ý truyện", "Khánh dư niên", "Lang điện hạ", "Người chơi vượt thời không"…
Ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc", tài tử Toni Servillo đã giành chiến thắng với phim "La Grazia".
Năm nay, giải thưởng danh giá Sư tử vàng thuộc về phim "Father Mother Sister Brother" của đạo diễn Jim Jarmusch. Phim là câu chuyện về ba gia đình, xoay quanh mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Giải đặc biệt của ban giám khảo giành cho phim tài liệu "Below the Clouds" của đạo diễn Gianfranco Rosi. Đạo diễn Benny Safdie nhận Sư tử bạc cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc". Ngoài ra còn có các hạng mục khác.