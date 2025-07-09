Gia phi của 'Như Ý truyện' được vinh danh tại LHP Venice 2025

Chiến thắng này mang lại cho Tân Chỉ Lôi sự công nhận lớn đầu tiên ngoài quốc tế sau khi đã chinh phục khán giả Trung Quốc với nhiều vai diễn. Cô rất xúc động, cho biết mọi thứ như một giấc mơ.

LHP Venice 2025 bế mạc tối 6-9 (giờ địa phương), Tân Chỉ Lôi được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn Mỹ Vân trong phim "The Sun Rises on Us All".

Nữ diễn viên nối tiếp Củng Lợi và Diệp Đức Nhàn khi giành chiến thắng tại LHP Venice 2025

"Hãy nhìn xem, cuối cùng, ngày nay tôi đã ở đây, được đứng trên sân khấu đẳng cấp thế giới này, cạnh tranh với nhiều nghệ sĩ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới và nhận được giải thưởng. Tôi tự hào về bản thân mình" – Tân Chỉ Lôi thổ lộ.

Cô nói thêm với mọi cô gái rằng chỉ cần có ước mơ, mạnh dạn thực hiện thì biết đâu một ngày nào đó ước mơ thành hiện thực. Minh tinh gửi lời cảm ơn đến gia đình, nhất là mẹ của mình cũng như ê-kíp phim.