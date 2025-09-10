Giá như đêm ấy, cô ta không uống rượu...

Mấy ngày trước, tôi nhận được tin dữ: chồng của một người bạn học cùng lớp với tôi đã mất. Anh là Chủ tịch xã – một người cán bộ hiền lành, tận tụy với công việc và luôn được dân quý, đồng nghiệp thương. Đêm ấy, trời mưa lớn, nước lũ lên cao, anh khoác áo mưa ra khỏi nhà để kiểm tra điểm ngập lụt – một việc mà anh vẫn thường làm mỗi khi mưa lũ kéo đến. Nhưng lần này, anh đã không trở về nữa. Một chiếc xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển – người mà sau đó người ta xác định cô ta có uống bia rượu – đã lao thẳng vào anh giữa cơn mưa đêm.

Bữa cơm tối hôm ấy chưa kịp trọn vẹn, tiếng nói cười với vợ con vẫn còn dang dở. Thế mà chỉ ít phút sau, người đàn ông ấy đã ra đi mãi mãi. Anh bỏ lại sau lưng căn nhà nhỏ nơi vợ con đang trông ngóng, bỏ lại những công việc còn dang dở ở cơ quan, những kế hoạch giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Người bạn của tôi – người phụ nữ ấy – từ giây phút nghe tin dữ đã ngã quỵ. Cô chưa kịp nói với chồng một lời dặn dò, chưa kịp cất cho anh một tiếng "cẩn thận nhé anh" trước khi anh ra đi, thì định mệnh nghiệt ngã đã mang anh đi mất.

Tôi vừa thương cô bạn của mình, vừa căm giận người phụ nữ – kẻ lái chiếc xe định mệnh ấy. Chỉ trong chốc lát, cô ta đã biến bạn tôi thành một góa phụ, biến những đứa trẻ ngây thơ thành những đứa con mồ côi cha. Một hành động vô trách nhiệm, một phút nông nổi sau chén rượu, đã cướp đi sinh mạng của một người, cướp đi niềm hạnh phúc của cả một gia đình.

Tôi lặng người khi xem lại những hình ảnh của nữ tài xế kia trên mạng xã hội – những bức ảnh cô ta vui vẻ nâng ly, cười nói hả hê giữa bàn nhậu, thậm chí có bức còn bưng cả bát (không biết là bia hay rượu) như một sự thách thức. Tôi tự hỏi, tại sao giữa thời đại này, khi các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội liên tục cảnh báo về tác hại của rượu bia, vẫn có những người coi thường mạng sống đến vậy? Tại sao họ lại dám nắm vô-lăng trong tình trạng say xỉn – trong khi biết rõ rằng chỉ một giây thiếu tỉnh táo có thể cướp đi mạng sống của chính mình và của người khác?