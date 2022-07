Giá nhiều loại nông sản ở miền Tây bất ngờ tăng trở lại

So với nhiều loại trái cây, giá cau ở các tỉnh miền Tây đang ở mức khá cao (ảnh minh hoạ).

Giá cau được nông dân bán cho thương lái và các cơ sở thu mua cau ở mức 20.000-30.000 đồng/kg. So với tháng trước, giá cau có giảm khoảng 5.000-10.000 đồng/kg do nhiều nơi bước vào mùa thu hoạch rộ, nhưng nhìn chung vẫn đang ở mức khá cao so với nhiều loại trái cây.

Trái cau bán có giá và được nhiều thương lái đến tận vườn thu mua giúp cho nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập từ những cây cau trồng quanh nhà hoặc trồng ven các bờ mương và xen trong vườn cây ăn trái để tạo bóng mát và chống sạt lở. Tuy nhiên, nông dân cũng đang đẩy mạnh tìm mua cau giống để trồng xen vào các vườn cây ăn trái.

Hiện giá bán cau giống (cau con lên được khoảng 2-3 lá) tại nhiều nơi cũng đang ở mức khá cao, với từ 5.000-10.000 đồng/cây. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đầu ra trái cau xuất khẩu đang phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, nhưng thị trường này thường xuyên ngưng nhập khẩu cau, người dân cần thận trọng, không nên ồ ạt trồng cau.