Giá nhà thuê tiếp tục tăng cao theo giá mua bán

Gánh nặng người thuê nhà

Tháng 4/2025, anh Trần Ngọc Nam (quê Hải Phòng) thuê căn hộ 65 m2 tại khu chung cư ở quận Nam Từ Liêm với giá 12 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê có thời hạn 6 tháng. Ngoài tiền nhà, anh Nam còn phải đóng phí dịch vụ 18.000 đồng/m2.

Đến tháng 9/2025, hợp đồng thuê nhà của anh Nam hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng giá thuê lên 14 triệu đồng/tháng với lý do giá nhà đã tăng cao và nhiều người đang muốn thuê lại căn hộ này với giá cao hơn giá anh của Nam. "Giá thuê nhà hiện nay chiếm 50% thu nhập của tôi, giá cứ tăng thế này tôi khó sống ở Hà Nội", anh Nam nói.

Những căn hộ có diện tích nhỏ hơn dạng chung cư mini cũng có giá thuê tăng liên tục. Vợ chồng chị Minh Hoa, nhân viên văn phòng ở Hà Nội đang gấp rút tìm thuê chỗ ở mới sau khi kết hôn. Gần một tuần liền tham khảo thông tin trên các hội nhóm, cả hai vẫn chưa tìm được phòng trọ phù hợp với khả năng tài chính.

“Sau khi cưới, tôi muốn thuê một phòng trọ giá cả hợp lý. Tuy nhiên, nhiều phòng dạng studio ở khu vực Chùa Láng hay Cầu Giấy hiện có giá thuê từ 4 - 7 triệu đồng/tháng. Tôi cũng đã đi xem các căn hộ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách nhưng giá thuê vẫn ở mức trên 5 triệu đồng. Với thu nhập trung bình, vợ chồng tôi rất khó xoay xở để vừa trả tiền phòng, vừa lo chi phí sinh hoạt”, chị Hoa chia sẻ.