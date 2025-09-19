Giá nhà tăng, làm việc 26 năm mới mua được chung cư

Khẩu vị người mua thay đổi

Phát biểu tại Diễn đàn Bất động sản nhà ở 2025 với chủ đề “Sóng vệ tinh” tại TPHCM, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting cho biết, thị trường căn hộ TPHCM và vùng phụ cận trong 8 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu phục hồi khả quan với sự gia tăng mạnh cả về nguồn cung lẫn sức cầu. Tổng cộng có hơn 28.000 căn hộ được tung ra thị trường - tăng 58% so với cùng kỳ, tỷ lệ hấp thụ trên 20.000 căn - gấp hơn 3 lần so với năm 2024.

Khẩu vị người mua bất động sản cũng đã thay đổi.

Ở phân khúc nhà phố và biệt thự, nguồn cung đạt hơn 10.000 sản phẩm, tăng tới 71% và lượng tiêu thụ gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gần 5.000 sản phẩm. Đất nền dù tăng nhẹ về nguồn cung - chỉ khoảng 3% nhưng tỷ lệ hấp thụ cũng gấp 2,2 lần với hơn 1.100 sản phẩm.

Sự lan tỏa của thị trường không còn bó hẹp trong TPHCM mà mở rộng rõ nét sang các địa phương lân cận. Địa bàn tỉnh Long An (cũ) nổi bật khi chiếm khoảng 40% nguồn cung và 67% lượng tiêu thụ sơ cấp ở phân khúc nhà phố, biệt thự.