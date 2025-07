Giá nhà ở vượt quá sức của người trẻ

Trong khi giá nhà không ngừng tăng và các gói vay ưu đãi chỉ mang tính tạm thời, người trẻ buộc phải lựa chọn hoặc tiếp tục thuê nhà, hoặc đánh cược cả tương lai vào những khoản vay kéo dài hàng chục năm.

Cũng đang đi tìm nhà để mua, chị Lê Thị Tuyền, trú tại Bình Tân (TP.HCM) cho biết, vợ chồng chị làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình, tổng cộng mức lương cả hai vợ chồng là 28 triệu đồng/tháng. Sau thời gian tích cóp, cộng với gia đình ở quê cho thêm 500 triệu đồng, hiện hai vợ chồng có trong tay 800 triệu đồng, muốn mua một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ để ổn định cuộc sống. Nhưng sau 3 tháng đi tìm khắp TP.HCM không có dự án nào có mức giá khoảng 35 triệu đồng/m2. “Giá nhà hiện nay hầu hết đều vượt qua mức 50 triệu đồng/m2. Với thu nhập cũng như số tiền có trong tay, chúng tôi không thể mua được nhà”, chị chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có khá nhiều chủ đầu tư thông báo phát triển dự án chung cư cho người trẻ, song giá không hề rẻ chút nào, chẳng hạn Dự án The Felix do Công ty C-Holding phát triển tại Thuận An (Bình Dương cũ), có mức giá bao gồm thuế giá trị gia tăng là 40 triệu đồng/m2, hay như dự án TT AVIO tại Dĩ An có mức giá khi mới mở bán đầu năm 2025 là 30 triệu đồng/m2, thì nay đã là 40 triệu đồng/m2…

Tại các khu vực cũ của TP.HCM, giá nhà chung cư có mức thấp nhất là Dự án Khải Hoàn Prime (Nhà Bè), với 55 triệu đồng/m2. Hay Dự án Conic Boulevard (Bình Chánh) được chủ đầu tư quảng cáo là dành cho người trẻ, nhưng mức giá cũng tới 3,2 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.