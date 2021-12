Giá nhà ở Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng

Your browser does not support the audio element.

Giá nhà ở Hồng Kông trong tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng (Ảnh: SCMP).

Theo một chỉ số của Sở Đánh giá và Định giá Hồng Kông, giá nhà ở tại thành phố này trong tháng trước đã giảm xuống còn 391,5 điểm, giảm 1,18% so với tháng 10. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020.

Nói về lý do giá nhà đất sụt giảm tại một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, ông Raymond Cheng - trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc và Hồng Kông tại công ty chứng khoán CGS-CIMB - cho rằng: "Chỉ số Hang Seng tính từ đầu năm đến nay đã giảm 16% và là một trong 5 thị trường chứng khoán hoạt động kém nhất trên thế giới trong năm nay. Điều này đã ảnh hưởng đến mối quan tâm của người mua đối với các căn hộ đã qua sử dụng, đặc biệt với những căn hộ có giá trị lớn".