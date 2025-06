Giá nhà đất Hà Nội 'vượt' TPHCM

Đón sóng

Thị trường bất động sản vùng ven TPHCM đang đứng trước một cơ hội lớn khi địa giới hành chính được mở rộng, hình thành “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực phía Nam. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội, bung hàng đón sóng thị trường.



Chẳng hạn, Công ty Địa ốc Hoàng Anh Holdings vừa đánh dấu sự trở lại thị trường bất động sản sau hơn 5 năm vắng bóng bằng sự kiện khởi công dự án Symlife - Symphony of Life tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương với vai trò là đơn vị phát triển dự án. Symlife - Symphony of Life có quy mô hơn 7.000 m2, gồm 27 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng số 659 căn hộ.

Sau nhiều năm không triển khai dự án mới và trải qua quá trình tái cấu trúc, Tập đoàn Thắng Lợi (Thắng Lợi Group) đã hoàn thành kế hoạch trở lại thị trường. Theo đó, Công ty Gỗ An Cường và Thắng Lợi Homes đang lên kế hoạch triển khai Khu đô thị Bình An Đức Hòa tại xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Dự án có quy mô hơn 13 ha, được quy hoạch thành các phân khu nhà ở hiện đại. Khu A sẽ cung cấp khoảng 736 căn hộ, khu B có 1.850 căn hộ, khu C dự kiến đưa ra thị trường gần 3.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn tại khu vực giáp ranh TPHCM.