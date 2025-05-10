Gia Lai: Tàu cá có 11 thuyền viên bị tàu chở dầu nước ngoài tông chìm, thuyền trưởng mất tích

Ngày 5-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh đến UBND tỉnh Gia Lai về vụ tàu cá của tỉnh bị một tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc tông chìm trên biển Khánh Hòa.

Tàu cá bị tông chìm mang số hiệu BĐ 83019-TS do ông Nguyễn Trần Út (49 tuổi, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Vụ tai nạn khiến thuyền trưởng Nguyễn Trần Út bị chìm cùng tàu cá, 10 thuyền viên khác may mắn được cứu cập cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa an toàn.