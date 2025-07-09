Gia Lai phê duyệt Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi hơn 1.800 tỷ đồng

|Dự án Khu dân cư Nam Đề G nằm trong Đồ án Phân khu 2 – Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi. Ảnh phối cảnh Phân khu 2.
UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi. Theo đó, dự án có diện tích khoảng 15,15 ha được thực hiện tại xã Cát Tiến; nhà đầu tư được lựa chọn qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 1.819 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến 1.123 người. Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 57 tháng kể từ ngày được công nhận kết quả trúng đấu giá.
Về sản phẩm, dự án có 196 lô nhà ở liền kề với tổng diện tích hơn 2,9 ha; đất nhà ở biệt thự với 116 lô đất với tổng diện tích đất hơn 3,2 ha. Đối với đất ở liền kề và biệt thự, nhà đầu tư phải xây thô và hoàn thiện mặt ngoài theo quy hoạch để bán, cho thuê, cho thuê mua theo thương mại.
Ngoài ra, dự án còn có các công trình thương mại dịch vụ kết hợp linh hoạt như ẩm thực, khách sạn, bar, nhà hàng…, với diện tích đất 0,3 ha.
UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, khu vực dự kiến thực hiện dự án có sử dụng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Do đó, nhà đầu tư cần điều tra hiện trạng rừng để xác định rõ diện tích rừng bị ảnh hưởng do thực hiện dự án để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Đồng thời, vị trí thực hiện dự án cách trạm rađa 3512 của Trung đoàn 351 (Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân) khoảng 300 m thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Do vậy trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai , Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn giải quyết các vấn đề có liên quan đến quốc phòng để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị.
UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá khởi điểm của khu đất đấu giá; kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm.
Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi đã được UBND huyện Phù Cát (nay là UBND xã Cát Tiến) phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào ngày 20/9/2024; phù hợp với Đồ án quy hoạch Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi được UBND tỉnh Bình Định trước đây phê duyệt ngày 21/4/2020.
Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Định từng có chủ trương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát vào ngày 23/3/2023.
Sau đó, ngày 23/10/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định có báo cáo Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi do Công ty TNHH Việt Ý Hà Nội Center đề xuất đầu tư. Sau đề xuất của sở, UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Phù Cát rà soát lập thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
Bao gồm, Dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (phân khu số 16.1) có tổng vốn đầu tư 2.277 tỷ đồng, quy mô khoảng 225 ha tại xã Đề Gi.
Dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi (phân khu số 16.2) có tổng vốn đầu tư 2.695 tỷ đồng, quy mô khoảng 187 ha tại xã An Lương.
Dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (phân khu số 16.3) có tổng vốn đầu tư 3.581 tỷ đồng, quy mô khoảng 160 ha tại xã An Lương.