Gia Lai phê duyệt Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi hơn 1.800 tỷ đồng

Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 1.819 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến 1.123 người. Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 57 tháng kể từ ngày được công nhận kết quả trúng đấu giá.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi. Theo đó, dự án có diện tích khoảng 15,15 ha được thực hiện tại xã Cát Tiến; nhà đầu tư được lựa chọn qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Về sản phẩm, dự án có 196 lô nhà ở liền kề với tổng diện tích hơn 2,9 ha; đất nhà ở biệt thự với 116 lô đất với tổng diện tích đất hơn 3,2 ha. Đối với đất ở liền kề và biệt thự, nhà đầu tư phải xây thô và hoàn thiện mặt ngoài theo quy hoạch để bán, cho thuê, cho thuê mua theo thương mại.

Ngoài ra, dự án còn có các công trình thương mại dịch vụ kết hợp linh hoạt như ẩm thực, khách sạn, bar, nhà hàng…, với diện tích đất 0,3 ha.

UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, khu vực dự kiến thực hiện dự án có sử dụng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Do đó, nhà đầu tư cần điều tra hiện trạng rừng để xác định rõ diện tích rừng bị ảnh hưởng do thực hiện dự án để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác