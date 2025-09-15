Gia Lai dự kiến đưa vào sử dụng 1.861 căn nhà ở xã hội

Dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) sẽ hoàn thành 261 căn hộ còn lại vào cuối năm nay.

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai 20 dự án nhà ở xã hội. Theo đó, 7 dự án đã hoàn thành và 3 dự án hoàn thành một phần (số lượng 4.427 căn), 6 dự án đang thi công (số lượng 5.615 căn), 4 dự án chuẩn bị khởi công (số lượng 1.965 căn). Ngoài ra, 6 dự án khác đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (6.527 căn).

Lũy kế từ năm 2021 đến hết 2025, Gia Lai dự kiến hoàn thành hơn 5.000 căn, đạt hơn 31% so với kế hoạch 16.600 căn giai đoạn 2021 - 2030.

Trong năm 2025, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ và phấn đấu hoàn thành phần thô khoảng 1.500 căn vào cuối năm.