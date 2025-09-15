Gia Lai dự kiến đưa vào sử dụng 1.861 căn nhà ở xã hội

|Dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) sẽ hoàn thành 261 căn hộ còn lại vào cuối năm nay.
Theo Sở Xây dựng Gia Lai, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã triển khai 20 dự án nhà ở xã hội. Theo đó, 7 dự án đã hoàn thành và 3 dự án hoàn thành một phần (số lượng 4.427 căn), 6 dự án đang thi công (số lượng 5.615 căn), 4 dự án chuẩn bị khởi công (số lượng 1.965 căn). Ngoài ra, 6 dự án khác đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư (6.527 căn).
Lũy kế từ năm 2021 đến hết 2025, Gia Lai dự kiến hoàn thành hơn 5.000 căn, đạt hơn 31% so với kế hoạch 16.600 căn giai đoạn 2021 - 2030.
Trong năm 2025, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ và phấn đấu hoàn thành phần thô khoảng 1.500 căn vào cuối năm.
Trong đó, mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ nhà ở xã hội tập trung vào 3 dự án là Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 (357 căn tại tòa CTA3 và CTA4); Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (378 căn tại tòa CT2) và Dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (còn lại 261 căn hộ)
Sở Xây dựng Gia Lai đã làm việc với 9 chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh và ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu hoàn thành từ 1.500 - 2.000 căn trong năm 2025.
Đến nay, nhiều dự án đang đảm bảo tiến độ như Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định, Dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2.
Tuy nhiên, một số dự án còn chậm như Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn. Ngoài ra, 4 dự án đã có chủ đầu tư đang được đôn đốc khởi công trong năm 2025.
Các dự án mới đang được tỉnh Gia Lai lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết số 201 của Quốc hội và Nghị định số 192 của Chính phủ.
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho rằng, quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng và tiếp cận tín dụng.
Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai bên cạnh chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm các nhà đầu tư vi phạm cần thành lập Tổ công tác đặc biệt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các thủ tục có tính chất liên ngành.
Sở Xây dựng Gia Lai dự kiến đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 1.861 căn hộ, đảm bảo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Theo ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh đã và đang tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Gia Lai có ít nhất thực hiện 4 dự án để đưa vào khởi công.
Phó chủ tịch tỉnh Gia Lai cũng thông tin, tại phía Tây Gia Lai, 2 dự án nhà ở đang chuẩn bị chọn nhà đầu tư là Dự án Nhà ở xã hội tại khu vực Khu công nghiệp Trà Đa và Dự án Nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại tại đường Yết Kiêu. Đây là 2 dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở phía Tây Gia Lai, người dân lao động đang rất mong chờ dự án này.
Tại cuộc họp rà soát tổng thể việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vào ngày 12/9, ông Nguyễn Hữu Quế giao Sở Xây dựng sớm tham mưu UBND tỉnh công bố thông tin Dự án Nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Trà Đa để triển khai lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
Đối với Dự án nhà ở xã hội Bông Hồng, ông Quế yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Nam và chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành trong cuối năm 2025.