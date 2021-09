Gia Lai: 2 trong số 3 đối tượng đục tường nhà tạm giữ bỏ trốn đã bị bắt

Sau hơn 1 ngày lẩn trốn, hai đối tượng Trực và Hái đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Hiện cơ quan Công an đang ráo riết truy bắt bị can Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Pa đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trần Anh Quốc