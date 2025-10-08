Giá iPhone lao dốc; trứng gà đắt kỷ lục tới 5.000 đồng/quả

Giá iPhone lao dốc

Càng gần thời điểm iPhone 17 ra mắt, giá các mẫu iPhone càng giảm mạnh. Theo khảo sát của Đời Sống và Pháp Luật, đầu tháng 8, giá bán dòng iPhone 16 đồng loạt giảm mạnh. Phiên bản iPhone 16 Pro Max 256 GB được giảm giá còn 29,7 triệu đồng, thấp hơn 800.000 đồng so với mức giá trước đó.

iPhone 15 bản 128 GB đang có giá thấp nhất là 16,49 triệu đồng, rẻ hơn gần 8 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Phiên bản 128GB giảm đến 49%, chỉ còn 13,29 triệu đồng.

iPhone 13 hiện có giá chỉ 12,39 triệu đồng. So với thời điểm mới ra mắt, mẫu điện thoại này đã giảm gần 12 triệu đồng, tương đương nửa giá.

Điều hòa giảm giá 50%