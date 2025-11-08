Giá iPhone 17 sẽ tăng bao nhiêu, giá 17 Pro Max có gây ‘sốc’?

Tăng dung lượng bộ nhớ, đồng thời tăng giá

Trước đây, chúng tôi từng than phiền về dung lượng RAM trên Mac cho đến khi Apple buộc phải nâng mức mặc định lên 16GB để đáp ứng Apple Intelligence.

Và hiện tại, “chiến dịch” mới của chúng tôi là yêu cầu Apple tăng dung lượng lưu trữ khởi điểm của iPhone 17 Pro lên 256GB, thay vì mức 128GB hiện tại.

Concept iPhone 17 Pro Max màu cam. Ảnh: Technizo Concept

Theo một bài đăng trên Weibo của Setsuna Digital – nguồn rò rỉ iPhone khá uy tín – Apple sẽ tăng dung lượng lưu trữ khởi điểm của iPhone 17 Pro lên 256GB, thay vì mức 128GB hiện tại.

Setsuna Digital viết: “Năm 2025, bản Pro cuối cùng cũng sẽ bắt đầu ở 256GB. Điều này thực sự không dễ gì với Apple”.

Nếu đúng, đây sẽ là bước nhảy từ mức 128GB trên iPhone 16 Pro hiện tại. Riêng iPhone 16 Pro Max vốn đã có dung lượng bộ nhớ trong khởi điểm từ 256GB.

Nghe có vẻ là tin vui, nhưng Setsuna Digital trong một bài đăng tiếp theo lại cho biết giá khởi điểm sẽ tăng thêm 50 USD, đồng nghĩa iPhone 17 Pro bản thấp nhất sẽ có giá từ 1.049 USD hoặc 1.149 USD, tùy khả năng có tính thêm khoản chênh 100 USD mà Apple hiện áp dụng cho bản 256GB hay không.

Nhiều báo cáo khác cũng cho rằng giá của dòng iPhone 17 có thể tăng. Điều này gần như không thể tránh khỏi, xét đến tình hình kinh tế, thuế quan và chi phí sản xuất leo thang.