Giá iphone 17 pro max 256gb vs iPhone 17 Pro Max 1TB, nên mua bản 1TB không?

‏Giá iphone 17 pro max 256gb vs iPhone 17 Pro Max 1TB?‏

‏iPhone 17 Pro Max 256GB‏‏ hiện được bán với mức giá khoảng 37.99 triệu đồng, phù hợp với người dùng muốn sở hữu flagship mạnh mẽ nhưng vẫn cân đối ngân sách. Dung lượng 256GB đủ để lưu trữ ảnh, video và ứng dụng phổ biến mà không lo đầy bộ nhớ.‏

‏Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max 1TB có giá khoảng 50.99 triệu đồng, hướng đến người dùng chuyên nghiệp hoặc sáng tạo nội dung thường xuyên quay phim 4K và chụp ảnh RAW. Mức dung lượng lớn giúp thao tác lưu trữ và xử lý dữ liệu nặng mượt mà, không cần phụ thuộc vào dịch vụ đám mây.‏

‏Thiết kế hiện đại, giá cả hợp lý‏

‏Khoảng chênh lệch hơn 13 triệu đồng giữa hai phiên bản thể hiện rõ sự khác biệt về dung lượng và nhóm khách hàng mục tiêu. Nếu cần không gian lưu trữ khổng lồ thì bản 1TB đáng để đầu tư, còn bản 256GB vẫn là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.‏