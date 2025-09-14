Giá iPhone 16 tụt sâu, iPhone 17 bán tại Việt Nam gây tranh cãi

Giá iPhone 16 giảm mạnh

Theo khảo sát, việc iPhone 17 sắp được Apple bán ra tại thị trường Việt Nam khiến giá iPhone 16 giảm mạnh. Tại các hệ thống bán lẻ điện thoại di động, giá iPhone 16 đã giảm trung bình từ 15-20% so với mức niêm yết ban đầu.

Mức giảm mạnh chủ yếu tập trung vào các mẫu cơ bản như iPhone 16 bản 128GB và 256GB, do lượng hàng tồn kho lớn và áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu Android cao cấp.

Các mẫu như iPhone 16 128GB hiện chỉ khoảng 18-19 triệu đồng, mức giá tốt hơn so với thời điểm ra mắt, đặc biệt khi kết hợp với các ưu đãi như giảm thêm khi thanh toán qua ngân hàng hoặc chương trình thu cũ đổi mới.

Nếu không cần tính năng mới của iPhone 17, việc mua iPhone 16 lúc này giúp tiết kiệm đáng kể. Giá iPhone 16 có thể giảm thêm sau khi iPhone 17 chính thức lên kệ, nhưng rủi ro là sẽ hết hàng.

Giá bán iPhone 17 tại Việt Nam gây tranh cãi