Giá iPhone 16 giảm sâu nhất kể từ khi xuất hiện

Khảo sát thị trường cho thấy, mức giảm giá của iPhone 16 năm nay diễn ra nhanh hơn so với chu kỳ của iPhone 14 và iPhone 15 trước đây, do iPhone 17 series đã chính thức ra mắt và tạo áp lực cạnh tranh về giá.

Các hệ thống bán lẻ điện thoại di động như Hoàng Hà Mobile, CellphoneS, TopZone và Viettel Store đều đồng loạt điều chỉnh giá bán, đưa giá iPhone 16 về mức hấp dẫn hơn.

Cụ thể, iPhone 16 bản tiêu chuẩn (128GB) được bán phổ biến ở mức 20,9-21,3 triệu đồng, giảm khoảng 2 triệu đồng, tương đương 7-9% so với giá niêm yết ban đầu 23 triệu đồng.