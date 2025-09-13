Giá iPhone 16 giảm mạnh, mua ngay hay chờ thêm?

Chị Nguyễn Thị Nga, quản lý của một hệ thống bán lẻ, cho biết càng gần đến thời điểm ra mắt iPhone 17, áp lực tồn kho càng lớn. Các đại lý thường có chính sách giảm giá, khuyến mãi mạnh tay để kích cầu, đồng thời thu hồi vốn và tạo đà cho việc nhập hàng mới.

Các mẫu như iPhone 16 128GB hiện chỉ khoảng 18-19 triệu đồng, mức giá tốt hơn so với thời điểm ra mắt, đặc biệt khi kết hợp với các ưu đãi như giảm thêm khi thanh toán qua ngân hàng hoặc chương trình thu cũ đổi mới.

Nếu không cần tính năng mới của iPhone 17, việc mua iPhone 16 lúc này giúp tiết kiệm đáng kể. Giá iPhone 16 có thể giảm thêm sau khi iPhone 17 chính thức lên kệ, nhưng rủi ro là sẽ hết hàng.

Trên các diễn đàn công nghệ, nhiều người dùng cho rằng mức giá iPhone 16 hiện nay “đã về mức dễ tiếp cận hơn nhiều so với lúc mới ra mắt”. Anh Minh Hoàng, thành viên một diễn đàn công nghệ, chia sẻ: “Mình không quá quan tâm iPhone 17 vì hiệu năng iPhone 16 dư dùng vài năm nữa. Giá dưới 19 triệu cho bản 128GB là hợp lý để xuống tiền”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến thận trọng. Một người dùng khác bình luận: “Kinh nghiệm các năm trước cho thấy sau khi iPhone mới mở bán chính thức, giá đời cũ còn có thể giảm thêm vài triệu. Ai không vội thì cứ chờ thêm, tránh mua sớm rồi tiếc”.