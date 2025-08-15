Gia hạn điều tra thêm 3 tháng vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Liên quan đến vụ TNGT dẫn đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) ở Vĩnh Long gây chú ý dư luận, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ của bé Trân) xác nhận, chiều nay (15/8) điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long đến tận nhà bà tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long để làm việc.

Theo bà Hiền, Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long đã hoàn trả bộ quần áo học sinh và xe đạp điện của nữ sinh Trân sử dụng tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn (sáng 4/9/2024 tại Km08, tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân). Bà Hiền có ký tên, nhận lại số đồ đạc này.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đến tận nhà hoàn trả quần áo, xe đạp điện mà nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân sử dụng khi gặp nạn. Ảnh: Linh An

Điều tra viên còn thông báo với bà Hiền về việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có quyết định gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng vì lý do tình hình sức khoẻ của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) chưa đảm bảo để thực hiện các quy trình tố tụng tiếp theo.