Giá giảm, áp lực tăng, doanh nghiệp gạo Việt chuyển hướng sang thị trường xa

Dây chuyền đóng bao gạo xuất khẩu tại tỉnh An Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng qua, do chính sách thắt chặt nhập khẩu của Philippines và Indonesia.

Nhiều doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc chiến lược, chuyển hướng sang các thị trường xa hơn như châu Phi, hay xúc tiến mạnh mẽ hơn các sản phẩm cao cấp sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc…

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tuần qua, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam giảm về còn 420-435 USD/tấn, mức thấp nhất trong gần hai tháng qua.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu suy yếu rõ rệt sau khi Philippines quyết định gia hạn lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo. Mặc dù chính phủ đã khuyến khích các nhà xuất khẩu tăng cường dự trữ và tìm kiếm thị trường mới, những biện pháp này vẫn chưa đủ để vực dậy giá.

Trước việc Philippines và Indonesia - hai thị trường xuất khẩu gạo chủ lực đồng loạt siết nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp Việt buộc phải tái cấu trúc chiến lược, mở rộng sang những thị trường xa hơn nhưng ổn định và bền vững hơn.

Trong số đó, châu Phi đang trở thành điểm đến tiềm năng nhờ nhu cầu lớn và ít rủi ro chính sách. Song song với việc mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư vào phân khúc gạo cao cấp như gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ.

Các giống gạo chất lượng cao như ST24, ST25, OM18, Jasmine đang được xúc tiến mạnh mẽ sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU và Hàn Quốc – nơi có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhưng mang lại giá trị gia tăng cao và ổn định.Xu hướng hiện nay cho thấy ngành gạo Việt Nam đang chuyển từ tư duy “bán hàng hóa” sang “xây dựng thương hiệu.”

Nhiều sản phẩm đặc sản vùng miền được đầu tư xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn xanh và phát thải thấp – phù hợp với xu thế tiêu dùng bền vững đang ngày càng lan rộng trên toàn cầu.