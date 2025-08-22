Giá gạo Việt Nam tiếp đà tăng mạnh, vươn lên mức đắt đỏ nhất thế giới

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/8, các doanh nghiệp nước ta đã xuất khẩu gần 5,88 triệu tấn gạo, thu về hơn 3 tỷ USD. Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt gần 512 USD/tấn.

Đáng chú ý, dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ngược dòng so với các đối thủ cạnh tranh là Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan.

Cụ thể, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 19/8 tiếp tục tăng 5 USD/tấn, đạt gần 400 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu cùng loại của Thái Lan giảm còn 354 USD/tấn, của Ấn Độ là 376 USD/tấn và Pakistan là 355 USD/tấn.