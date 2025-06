Gia đình Thủ tướng Israel hai lần hủy đám cưới con trai vì xung đột với Iran

Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian giữa lúc căng thẳng ở khu vực Trung Đông không ngớt tăng nhiệt, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng gia đình ông đã hai lần hủy lễ cưới của con trai vì lý do an toàn.

"Mỗi người Israel đều gánh chịu những tổn thất cá nhân, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Đây là lần thứ hai con trai tôi (tên là Avner Netanyahu) buộc phải hủy lễ cưới vì mối đe dọa từ tên lửa Iran" - thủ tướng Israel tiết lộ.