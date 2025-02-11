Gia đình tan vỡ, 'hoa khôi Hà Nội' mắc trầm cảm, được mẹ kế hơn 8 tuổi vực dậy

Biến cố cuộc đời

Vũ Thu Trà My (SN 1994, Hà Nội) từng đạt danh hiệu “Hoa khôi Hà Nội 2022” và “Hoa khôi ảnh Hà Nội 2019”. Những năm qua, người đẹp tích cực hoạt động nghệ thuật, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể.

Thế nhưng ít ai biết, phía sau cô gái luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin ấy lại có những “nốt trầm” trong đời khi bố mẹ ly hôn, bản thân chật vật với căn bệnh trầm cảm.

Trà My từng trải qua thời gian khó khăn vì khủng hoảng tâm lý

Sau cùng, nhờ sự xuất hiện của người phụ nữ đặc biệt - người giờ đây trở thành mẹ kế - và nhờ lòng bao dung, tình yêu thương chân thành của các thành viên trong gia đình, chị đã được “chữa lành”.

Trà My sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, tuổi thơ có cuộc sống đủ đầy bên bố mẹ và 2 chị em gái. Năm My 11 tuổi, cuộc hôn nhân của bố mẹ nhen nhóm nhiều vấn đề và khúc mắc cứ thế lớn dần lên.

Dù mới chỉ là cô bé học cấp 2, Trà My đã hiểu thế nào là "hạnh phúc giả tạo". Gia đình không còn tiếng cười, thay vào đó là sự căng thẳng, ngột ngạt.

“Đứa trẻ bên trong tôi buộc phải trưởng thành bởi những tổn thương mỗi lúc một nhiều hơn. Ngày ấy, tôi chỉ mong bố mẹ giải thoát cho nhau”, My tâm sự.