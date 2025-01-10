Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Gelex

Thông tin GELEX vừa công bố cho thấy, bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX - đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX, giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) 120 tỷ đồng, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 6/10/2025-4/11/2025, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, bà Lơ sẽ sở hữu 39.467.998 cổ phiếu, tương đương 4,374% tổng số cổ phiếu GEX đang lưu hành.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX, hiện nắm giữ 213.229.790 cổ phiếu GEX, tương đương 23.63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Trong khi đó, bà Đào Thị Lơ, mẹ ruột ông Tuấn đang nắm giữ 27.467.998 cổ phiếu GEX, tương đương 3.04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan đang là 26,67%. Dự kiến, sau khi mua thêm đủ 12 triệu cổ phiếu như trên, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của người thực hiện giao dịch và người có liên quan lên thành 28,003% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2025, GELEX đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 72% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm, tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá trong nửa cuối năm với kỳ vọng về đích sớm các chỉ tiêu đã đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 3 năm nay.

            Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Gelex
