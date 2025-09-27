Gia đình ở Ninh Bình chi 600 triệu 'lột xác' căn nhà cũ, hàng xóm ai cũng khen

Tuy nhiên, vài năm gần đây, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, ẩm thấp. Không gian sinh hoạt ngày càng chật chội, bí bách. Hơn hết, ngôi nhà chỉ có phòng ngủ ở tầng lửng trong khi ông bà chị Hằng tuổi đã cao (80 và 85 tuổi), sức khỏe yếu, chân đau nên không thể lên xuống cầu thang.

"Ông bà tôi cần có phòng ngủ ở tầng 1 để thuận lợi sinh hoạt hơn. Do điều kiện hạn chế, không thể xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà nên chúng tôi quyết định thuê đơn vị thiết kế và cải tạo", chị Hằng cho biết.

Ngôi nhà nằm ở nơi đông dân cư, theo thời gian đã trở nên cũ kỹ, chật chội. Ảnh: NVCC

Kiến trúc sư Trần Tuấn Anh là người trực tiếp thiết kế lại ngôi nhà của gia đình chị Hằng.

"Vì ngôi nhà đã cũ và chi phí hạn chế nên chúng tôi tìm phương án có thể tận dụng tối đa kết cấu cũ, tổ chức lại không gian bằng kiến trúc, thêm giếng trời, giúp ngôi nhà thông thoáng và nhiều ánh sáng tự nhiên hơn", kiến trúc sư cho biết.