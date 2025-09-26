Gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long không đồng ý kết luận giám định về tài xế gây tai nạn

Chiều 26/9, sau khi làm việc với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi), mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) cho biết, bà không đồng ý với kết luận giám định mà cơ quan điều tra thông báo cho gia đình.

“Tôi không đồng ý với kết quả giám định đối với tài xế Trung. Tôi yêu cầu giám định lại đối với tài xế Trung ở một đơn vị khác. Ngoài ra, đối với mức yêu cầu bồi thường thì tôi sẽ nêu cụ thể khi đưa vụ án ra xét xử tại toà án”, bà Hiền nói.

Theo ông Hoàng Cao Sang - luật sư hỗ trợ pháp lý, tư vấn cho gia đình nữ sinh Trân, buổi làm việc chiều nay có hai vấn đề chính, thứ nhất về bệnh án của tài xế Trung, cụ thể hiện tại tài xế này không nhận thức được hành vi. Thứ hai là thông báo tài xế Trung bị thương tật 90%.

“Với tư cách là luật sư tôi và gia đình đã nêu kiến nghị về thương tật đối với tài xế Bảo Trung. Chúng tôi cho rằng, kết luận thương tật của tài xế Trung 90% là quá cao nên đề nghị xem xét lại có đúng với quy định pháp luật hay không”, luật sư Hoàng Cao Sang nói.

Bà Hiền cùng các con và luật sư sau buổi làm việc với công an vào chiều nay. Ảnh: H.T

Theo thông báo của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, căn cứ kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025): Nguyễn Bảo Trung không có bệnh lý tâm thần.