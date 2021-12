Gia đình nộp 10 tỷ đồng, bản án nào chờ đợi ông Nguyễn Đức Chung?

Your browser does not support the audio element.

Cựu Chủ tịch Hà Nội "không phục" Viện Kiểm sát

Phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 đồng phạm Nguyễn Trường Giang (cựu Giám đốc Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) diễn ra liên tục trong 2 ngày 10-11/12. Cả 2 ngày, phiên xử đều kéo dài quá giờ hành chính, thậm chí đến gần 20h30.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên xử vụ án liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy-3C.

Trong suốt 2 ngày diễn ra phiên xử, bị cáo Nguyễn Đức Chung được Hội đồng xét xử (HĐXX) dành khá nhiều thời gian để trình bày. Ông Chung nói đi nói lại hơn chục vấn đề mà bị cáo này cho là không đúng và cho rằng mình bị kết tội oan.

Cụ thể, ông Chung không thừa nhận đã chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng làm trái quy định để Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Watch Water (Đức) qua Công ty Arktic.

Bị cáo cũng phủ nhận cáo buộc Arktic là "công ty gia đình" của ông với lý do ông không tham gia góp vốn, không có quan hệ làm ăn kinh tế với bị cáo Nguyễn Trường Giang, không chỉ đạo bị cáo Giang về các hoạt động kinh doanh; không biết vợ, con của ông góp vốn cổ phần tại Công ty Arktic, không hưởng lợi ích gì từ công ty này…