Gia đình hiếm hoi giữ nghề 'khó làm giàu' ở Hội An, tự hào 2 con gái nối nghiệp

Cha truyền nghề, con gái nối lửa

Hơn 35 năm trước, chàng trai trẻ Nguyễn Hưng (SN 1973) mê mẩn những màn múa lân, thiên cẩu trong ngày Trung thu. Từ sự tò mò và niềm say mê, anh tự mày mò dựng khung tre, bồi giấy, cho ra đời chiếc đầu lân đầu tiên. Từ đó, công việc này trở thành nghề thủ công, thành nghiệp sống, gắn bó với gia đình hơn 3 thập kỷ.

Ngày nay, xưởng nhỏ ở phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) đã thành “ngôi nhà nghề” của cả gia đình anh Hưng. Vợ anh Hưng vừa là hậu phương, vừa lo đơn hàng. Con gái đầu hỗ trợ các công đoạn bồi giấy, dán vải. Con gái thứ - Nguyễn Huyền My (SN 1996), có gần 15 năm gắn bó với nghề - phụ trách khâu vẽ và hoàn thiện sản phẩm.

Cơ sở sản xuất đầu lân của anh Nguyễn Hưng tất bật những ngày tháng 9

Trước kia, cơ sở của gia đình anh Hưng còn làm đầu lân nhỏ bán cho trẻ em, nhưng vài năm trở lại đây đã dừng hẳn.

“Đầu lân nhỏ ít người chuộng, công làm nhiều mà giá bán không đủ chi phí. Giờ tôi tập trung làm đầu lớn theo đơn đặt hàng, gồm cả lân chuẩn quốc tế và phục chế các loại lân truyền thống của Việt Nam. Giá một bộ đầy đủ dao động từ 5 đến 10 triệu đồng, cao nhất có thể gần 15 triệu đồng”, anh Hưng chia sẻ.