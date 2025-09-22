'Gia đình Haha': Show giải trí chữa lành

"Sau hơn ba tháng phát sóng, chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha đã khép lại mùa 1 với tập 15, lên sóng tối 21-9. Chặng “Hành trình tại Đắk Lắk” khép màn mùa đầu tiên đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
Gia đình nhỏ khép lại, gia đình lớn mở ra
Khởi đầu từ Bản Liền (Lào Cai), đi qua biển Lý Sơn, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), vùng sông nước miền Tây và kết thúc ở Tây Nguyên hùng vĩ, Gia đình Haha đã vẽ nên một bức tranh Việt Nam sống động. Mỗi vùng đất là một mảng màu riêng, mỗi con người là một câu chuyện đẹp, được kể bằng sự chân thành và yêu thương.
Từ chị Thông - chủ homestay ở Bản Liền, chú Điệp ở Sa Huỳnh đến vợ chồng chú thím Chín ở Bến Tre… những con người bình dị ấy đã trở thành “người thân” của các thành viên. Tình cảm được bồi đắp từ những khoảnh khắc giản dị như cùng nấu ăn, trò chuyện, chăm sóc nhau… để rồi chia xa trong những giọt nước mắt đầy lưu luyến.
Trong tập 15 - chặng cuối tại Tây Nguyên, tất cả những sợi chỉ tình cảm đã quy tụ, đưa các thành viên trở về với điểm khởi đầu cũng là đích đến của mọi chuyến đi: Tình yêu thương gia đình.
Ở đó, Bùi Công Nam lần đầu được đón sinh nhật trong vòng tay gia đình sau nhiều năm bôn ba theo đuổi ước mơ. Khoảnh khắc anh dạy (S)TRONG cách người Việt bày tỏ tình cảm với cha mẹ bằng một cái “thơm má” trìu mến và lời chia sẻ sau đó của (S)TRONG: “Không có gì quý hơn là được ở bên cạnh gia đình” đã gói trọn tinh thần của chặng hành trình này.
Nhìn lại chặng hành trình của Gia đình Haha, thành viên Duy Khánh cho rằng Bản Liền là “tận hưởng”, Quảng Ngãi là “giới hạn”, Bến Tre là “gia đình” và Đắk Lắk là “biết ơn”. “Chương trình như một trang nhật ký mở để mọi người chứng kiến hành trình lớn lên của mọi người” - Duy Khánh chia sẻ.
Jun Phạm chia sẻ: “Hành trình Gia đình Haha đi qua bốn miền, mỗi nơi đều mang một nét đặc trưng riêng. Ở đó, anh Hà, chị Thông như những người anh chị dâu; anh Sơn, anh Điệp, chị Thắm như anh chị ruột; vợ chồng chú thím Chín như cha mẹ và Y Xim như một người em trai”.
Hơn cả một show chữa lành
Bên cạnh những tình yêu thương từ những người xa lạ, Gia đình Haha còn đem đến những điều to lớn, ý nghĩa hơn của một show truyền hình thực tế. Mỗi chặng hành trình đi qua, Gia đình Haha đã để lại những món quà ý nghĩa với 500 cây thông khắc phục hậu quả bão số Yagi tại Bản Liền.
Gần đây nhất, ngày 13-9, chương trình “Du lịch trải nghiệm và hoạt động thiện nguyện trồng tre Lục Trúc, dẻ Trùng Khánh” thuộc khuôn khổ Gia đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc đã diễn ra tại xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Tại sự kiện này, hơn 14.000 cây tre Lục Trúc và 2.500 cây dẻ Trùng Khánh đã được trồng, góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ nguồn nước và tạo hướng sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
Trước đó, vào ngày 8-8, hơn 20.000 cây tre Lục Trúc và hạt dẻ Trùng Khánh - một loại cây kinh tế khác có nhiều tiềm năng cũng đã được Jun Phạm cùng người dân Bản Liền trồng trong khuôn khổ chương trình này.
Hay tại Quảng Ngãi, Gia đình Haha đã tặng khung hình và chiếc xích đu thu hút du lịch bên biển Sa Huỳnh, Bến Tre với 10 trụ đèn năng lượng tỏa sáng đường thôn xóm nhỏ.
Với dự án bảo vệ Voi, Gia đình Haha đã tổ chức buổi chiếu phim hoạt hình đặc biệt dành cho trẻ em khắp vùng, gửi gắm thông điệp bảo tồn loài vật vừa thân thương của chốn Tây Nguyên, vừa quý giá của thế giới động vật.
Không chỉ vậy, chương trình còn được đong đếm bằng những giá trị thực tế giàu ý nghĩa và hữu ích. Chương trình đem đến những góc nhìn góp phần quảng bá du lịch, người xem hiểu thêm những vùng đất của Việt Nam.
Cụ thể, sau khi khép lại hành trình tại Bản Liền (Lào Cai), hình ảnh giản dị, mộc mạc và hiếu khách của vợ chồng chị Thông đã nhanh chóng thu hút khách du lịch.
Vào thời điểm đó, chị Vàng Thị Thông cho biết kể từ khi chương trình lên sóng vào cuối tháng 6, gia đình chị đã kín lịch cho tháng 7, chỉ còn một vài ngày trống trong tháng 8 và tháng 9. Rất nhiều du khách tìm đến để trải nghiệm không gian sống mộc mạc, chân thành mà họ đã thấy qua màn ảnh nhỏ.
Một khán giả bình luận: “Thành công của chương trình không chỉ là giải trí, mà còn quảng bá thiên nhiên, văn hóa vùng miền, góp phần cải thiện đời sống địa phương".
Chia sẻ về điều này, đại diện nhà sản xuất Gia đình Haha cho rằng: "Chúng tôi làm chương trình thực tế không chỉ để khán giả xem mà còn để họ cảm nhận được sự kết nối và trải nghiệm giữa nghệ sĩ và người dân”.
Khép lại hành trình 15 tập, Gia đình Haha không chỉ để lại những tiếng cười, giọt nước mắt, mà còn để lại niềm tin rằng truyền hình thực tế vẫn có thể mang trong mình những giá trị bền vững, tử tế và đầy ắp yêu thương.
"Gia đình Haha" sẽ có thêm chặng đặc biệt
Tối 21-9, Fanpage Gia đình Haha bất ngờ thông báo chương trình sẽ có thêm một chặng đặc biệt như lời tri ân gửi đến khán giả.
Theo đó, chặng mới mang tên Bản Liền: Ngày trở về, với sự góp mặt của dàn cast chính gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Các thành viên sẽ trở lại Bản Liền - nơi khởi đầu hành trình của Gia đình Haha.
Thông báo này ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ sau chưa đầy một giờ đăng tải. Không ít khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ, bởi chỉ một ngày trước đó, chương trình vừa công bố kết thúc hành trình.