'Gia đình Haha': Show giải trí chữa lành

"Sau hơn ba tháng phát sóng, chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha đã khép lại mùa 1 với tập 15, lên sóng tối 21-9. Chặng “Hành trình tại Đắk Lắk” khép màn mùa đầu tiên đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Gia đình nhỏ khép lại, gia đình lớn mở ra

Khởi đầu từ Bản Liền (Lào Cai), đi qua biển Lý Sơn, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), vùng sông nước miền Tây và kết thúc ở Tây Nguyên hùng vĩ, Gia đình Haha đã vẽ nên một bức tranh Việt Nam sống động. Mỗi vùng đất là một mảng màu riêng, mỗi con người là một câu chuyện đẹp, được kể bằng sự chân thành và yêu thương.

Từ chị Thông - chủ homestay ở Bản Liền, chú Điệp ở Sa Huỳnh đến vợ chồng chú thím Chín ở Bến Tre… những con người bình dị ấy đã trở thành “người thân” của các thành viên. Tình cảm được bồi đắp từ những khoảnh khắc giản dị như cùng nấu ăn, trò chuyện, chăm sóc nhau… để rồi chia xa trong những giọt nước mắt đầy lưu luyến.

Hình ảnh xúc động của chặng cuối chương trình "Gia đình Haha". Ảnh: NSX

Trong tập 15 - chặng cuối tại Tây Nguyên, tất cả những sợi chỉ tình cảm đã quy tụ, đưa các thành viên trở về với điểm khởi đầu cũng là đích đến của mọi chuyến đi: Tình yêu thương gia đình.

Ở đó, Bùi Công Nam lần đầu được đón sinh nhật trong vòng tay gia đình sau nhiều năm bôn ba theo đuổi ước mơ. Khoảnh khắc anh dạy (S)TRONG cách người Việt bày tỏ tình cảm với cha mẹ bằng một cái “thơm má” trìu mến và lời chia sẻ sau đó của (S)TRONG: “Không có gì quý hơn là được ở bên cạnh gia đình” đã gói trọn tinh thần của chặng hành trình này.