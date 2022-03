Gia đình Hà Nội nghiện 'ngủ rừng ăn suối', chụp ảnh 'vạn người mê'

Mới đây nhất, gia đình chị My có chuyến đi tới thảo nguyên Đồng Lâm, Lạng Sơn - địa điểm cắm trại “hot” nhất dịp đầu năm

Điều đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, vợ chồng chị My đều chụp và quay lại những hình ảnh rất đẹp, vừa để lưu kỉ niệm cho con, vừa để chia sẻ địa điểm cắm trại ấn tượng cho mọi người. Không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với “cuộc sống trong mơ” của gia đình Hà Nội này.

Gần 2 năm nay, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát phức tạp tại Hà Nội, thay vì các chuyến đi tới trung tâm thương mại, cà phê dạo phố,... vào cuối tuần, vợ chồng chị Hà My (30 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) lại cùng hai con “xách balo lên và đi” cắm trại ở những nơi rừng núi vắng vẻ, hiu quạnh. Gia đình nhỏ này đã trải nghiệm “ngủ trong rừng, ăn bên suối” ở hàng chục tỉnh thành khác nhau như Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Đà Lạt,...

Cắm trại ngay đồi chè Mộc Châu

Đi thật xa, đi thật nhiều… để giúp con trai bớt nhút nhát

Chị Hà My chia sẻ, trước đây, cậu con trai 6 tuổi của anh chị khá nhút nhát, chậm nói. Không muốn con quanh quẩn trong nhà hay thành phố chật chội, anh chị quyết định dành toàn bộ thời gian cuối tuần để đưa con ra ngoại ô, khám phá thiên nhiên, làm quen cuộc sống dân dã.

Một thời gian sau, vợ chồng chị My tìm hiểu và cùng con thử trải nghiệm cắm trại. “Ban đầu khi mới cắm trại, gia đình mình thường chọn các địa điểm an toàn, đông người, như Ba Vì chẳng hạn. Lúc đó, chưa có kinh nghiệm nên gia đình mình đi cùng hai người bạn nước ngoài. Họ giúp vợ chồng mình chia sẻ kinh nghiệm cắm trại còn mình thì giới thiệu họ về cảnh đẹp Việt Nam”, chị My chia sẻ.

“Hồi đó đồ đạc còn thiếu nhiều lắm nên cứ khi nào thiếu, mình và con trai lại lon ton chạy sang mượn các lều “hàng xóm”. Tuy ngại nhưng vui. Sau này khi dịch diễn biến phức tạp thì gia đình mình chuẩn bị kĩ lưỡng để hạn chế tiếp xúc”, chị My kể thêm.