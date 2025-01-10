Gia đình Hà Nội ngập 12 lần trong năm, lo sợ 'trận lụt ám ảnh năm 2008 trở lại'

"Chắc không ai tin nổi, tôi sống giữa Hà Nội mà khốn khổ thế này. Đây là lần thứ 12 trong năm nay nhà tôi bị nước tràn vào. Lúc nhẹ nhất là nước ngập khoảng 15cm còn lần này là nặng nhất, có thời điểm cao gần 1m.

Sáng 1/10, ở nhiều khu vực của Hà Nội, mưa đã tạnh nhưng nước vẫn sâu 60-70cm. Nhiều nơi nước dâng cao tương đương mưa lụt lịch sử năm 2008. Thật sự ám ảnh!”, ông Vũ Tiến Dũng (ngõ 111, phố Triều Khúc) chia sẻ.

Ông Dũng cầm chiếc thước, trực tiếp đo mực nước để PV VietNamNet thấy rõ tình trạng ngập. Ông cho biết, ngôi nhà xây dựng từ năm 1995, đã trải qua 4 lần sửa chữa nâng cao nền nhưng vẫn sống chung với cảnh ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn.

"Nhà tôi cũ, xuống cấp rồi nên chắc là nhà ngập nặng nhất của ngõ. Còn con ngõ này thì ngập nặng nhất nhì Triều Khúc", ông thở dài.