Gia đình Hà Nội nấu 200 bát bún hải sản dành tặng bà con xem diễu binh

Sáng 29/8, anh Đoàn Văn Sơn (32 tuổi), ở phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), tất bật nhận gần 1 tạ nguyên liệu gồm 50kg bún, 10kg bạch tuộc, 6kg tôm, thịt bò, rau cải, xương... Vợ chồng anh cùng bố mẹ và 3 nhân viên tập trung sơ chế, bảo quản.

Đến trưa, cả nhà dọn dẹp bàn ghế, quán xá, vỉa hè sạch sẽ, xếp ghế mời người qua đường ngồi nghỉ chân.

"Hôm nay, gia đình tôi nghỉ kinh doanh. Cả nhà dành thời gian sơ chế nguyên liệu, đêm bắt đầu nấu 150-200l nước dùng. 5h mai, gia đình tôi tặng 200 bát bún hải sản miễn phí cho bà con chờ theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành", anh Sơn nói.