Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không

Chị Thủy vẫn bồi hồi nhớ về những buổi bình minh êm ả bên bờ biển hay những ngày mưa rả rích, mát lạnh ở Tây Nguyên. Trong mỗi bữa cơm, hai bé sinh đôi 8 tuổi lại ríu rít nhắc cho bố mẹ nghe về kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi.

"Chắc phải mất một thời gian dài nữa, gia đình tôi mới vơi bớt dư âm chuyến đi đáng nhớ", chị Thủy tâm sự.

Gia đình Hà Nội vừa hoàn thành chuyến xuyên Việt dài 53 ngày, ghé qua 30 tỉnh, thành

Chị Thủy kinh doanh đồ ăn, còn chồng làm cho một công ty Trung Quốc. Cách đây 12 năm, hai vợ chồng từng một lần đi xuyên Việt nhưng do thiếu kinh nghiệm nên chuyến đi không để lại nhiều dấu ấn. Những năm sau đó, bận rộn con nhỏ và công việc, họ chỉ sắp xếp được những chuyến du lịch ngắn ngày, gần nhà để “đổi gió”.

“Khoảng 5 năm trở lại đây, chúng tôi bắt đầu để dành một khoản quỹ riêng cho chuyến xuyên Việt lần 2, với mong muốn mang lại thật nhiều niềm vui và trải nghiệm”, chị Thủy cho biết.

Đầu tháng 6, vợ chồng chị lái xe từ Hà Nội vào Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thăm bà nội, rồi tiếp tục hành trình khám phá 30 tỉnh, thành.