Gia đình Đại úy Lê Đình Công: Chúng tôi không kêu gọi quyên góp vật chất

Chị Trịnh Thị Loan – vợ Đại úy Công – cho biết, hiện có nhiều kẻ xấu lợi dụng vụ việc, sử dụng tài khoản ảo để tung tin sai sự thật, giả danh gia đình kêu gọi quyên góp.

Người vợ khẳng định gia đình không kêu gọi ủng hộ vật chất, chỉ đón nhận tình cảm, lời động viên của mọi người. Đại diện Phòng CSCĐ cũng thông tin thêm, cơ quan và gia đình hoàn toàn có khả năng chăm sóc Đại úy Lê Đình Công.