Gia đình Đại úy Lê Đình Công: Chúng tôi không kêu gọi quyên góp vật chất

Tiến Dũng| 22/08/2025 13:13

Đại diện gia đình Đại úy Lê Đình Công - chiến sĩ CSCĐ bị hai “quái xế” tông trọng thương - chia sẻ, họ không kêu gọi ủng hộ vật chất, chỉ đón nhận tình cảm, lời động viên của mọi người.

Sáng 22/8, Công an TP Hà Nội đã thông tin vụ việc Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng CSCĐ, bị hai “quái xế” đi xe máy tông trực diện khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

daiuy2.gif
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sau khi bị 2 đối tượng đi xe máy tông trực diện, Đại úy Lê Đình Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi - hàm, gãy tay trái. Hiện, anh đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.

Chị Trịnh Thị Loan – vợ Đại úy Công – cho biết, hiện có nhiều kẻ xấu lợi dụng vụ việc, sử dụng tài khoản ảo để tung tin sai sự thật, giả danh gia đình kêu gọi quyên góp.

Người vợ khẳng định gia đình không kêu gọi ủng hộ vật chất, chỉ đón nhận tình cảm, lời động viên của mọi người. Đại diện Phòng CSCĐ cũng thông tin thêm, cơ quan và gia đình hoàn toàn có khả năng chăm sóc Đại úy Lê Đình Công.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) phóng với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ.

Phát hiện nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, có dấu hiệu nguy hiểm cho đội hình diễu binh và người dân, tổ công tác tại chốt bảo vệ số 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Nam và Quân không chấp hành mà lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công. Hai đối tượng đã bị khống chế, tạm giữ để điều tra.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/vo-dai-uy-cscd-bi-tong-trong-thuong-gia-dinh-khong-keu-goi-quyen-gop-2434771.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/vo-dai-uy-cscd-bi-tong-trong-thuong-gia-dinh-khong-keu-goi-quyen-gop-2434771.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Gia đình Đại úy Lê Đình Công: Chúng tôi không kêu gọi quyên góp vật chất
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO