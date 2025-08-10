Gia đình có mẹ và con gái đều là mỹ nhân tuyệt sắc, được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

Nữ Nghệ sĩ Nhân dân từng được mệnh danh là Hoa khôi đất Bắc

Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên sinh năm 1920 tại Ngõ Nghè (nay là phố Lê Chân, Hải Phòng) trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Mẹ bà, bà Trần Thị Sinh, là một diễn viên cải lương nổi tiếng thời bấy giờ; còn cha, ông Thái Đình Lan, làm nghề buôn bán trong lĩnh vực hàng hải.

Từ thuở nhỏ, Ái Liên đã bộc lộ niềm say mê đặc biệt với nghệ thuật cải lương và được mẹ cùng các anh chị trong đoàn tận tình chỉ dạy. Bà sớm thể hiện năng khiếu nổi trội, am hiểu và sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ dân tộc như đàn kìm, cò, sến, độc huyền, trống, mõ thanh, thập lục, cũng như các nhạc cụ phương Tây như piano, violin, guitar, banjo hay trống jazz.

NSND Ái Liên và chồng trong ngày hôn lễ. (Ảnh: TLP)

Năm 16 tuổi, sau khi trở về Hải Phòng, Ái Liên bắt đầu tham gia các đêm diễn từ thiện với tư cách tài tử. Chính phong thái tự tin và giọng hát đặc biệt đã giúp bà được Hội kịch Bắc Kỳ (La Scène Tonkinoise) mời cộng tác trong vai trò diễn viên. Vai diễn đầu tiên – Yến trong vở Kịch trường vạn tuế của tác giả Trần Ngọc Diệp – đã đưa Ái Liên trở thành ngôi sao sáng của đoàn kịch La Scène Tonkinoise chỉ trong thời gian ngắn.