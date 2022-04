Gia đình Beckham không tốn một đồng cho lễ cưới con trai

Nguồn tin nói hôn lễ tổ chức thành 2 buổi riêng biệt, theo tôn giáo của bố mẹ cô dâu là đạo Do Thái và Công giáo. David Beckham được cho là rất muốn phát biểu bằng tiếng Do Thái trong ngày trọng đại của con trai, phóng viên The Sun tiết lộ.

Trước giờ G, không gian diễn ra hôn lễ ở Palm Beach chật kín siêu xe. Nhân viên tất bật dựng lễ đường, sân khấu thành hôn. Romeo, Cruz được nhìn thấy lái xe trong khuôn viên.